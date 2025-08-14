Se queda sin modelo para cortar el pelo en una competición de barberos y su abuela lo ayuda

Que los abuelos, por lo general, suelen tener un gran amor incondicional por los nietos es de sobra conocido, el nuevo gesto que ha enternecido a las redes sociales es la bonita historia que ha compartido a través de Instagram @bellidocuts.

En la publicación se puede ver a un joven cortando el pelo a una mujer mayor, sin embargo, la historia es más de lo que aparenta, al parecer el joven que corta el pelo está estudiando barbería, y lo que se ve en realidad es una competición de barberos, el joven se quedó sin el modelo que iba a usar para participar en esta batalla y su abuela finalmente se ofreció a ser la modelo y dejarse cortar el cabello como su nieto quisiera.

Evidentemente todo toma un cáliz más emocionante ya que los barberos, se especializan en el cuidado del cabello y la barba masculina, y este tipo de competiciones están pensadas sobre todo para cortes de pelo y diseños que habitualmente llevan los hombres, algo a su abuela no le importó y dejó que su nieto demostrara sus habilidades con su pelo.

El tierno gesto de esta abuela con su nieto ha emocionado a las redes sociales donde muchos usuarios comentan que haya o no ganado la competición, el premio ya lo tiene en casa.