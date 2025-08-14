VIRAL
Se queda sin modelo para cortar el pelo en una competición de barberos y su abuela lo ayuda
A esta abuela no le importó sacrificar su melena por ayudar a su nieto en una competición de barberos.
Que los abuelos, por lo general, suelen tener un gran amor incondicional por los nietos es de sobra conocido, el nuevo gesto que ha enternecido a las redes sociales es la bonita historia que ha compartido a través de Instagram @bellidocuts.
En la publicación se puede ver a un joven cortando el pelo a una mujer mayor, sin embargo, la historia es más de lo que aparenta, al parecer el joven que corta el pelo está estudiando barbería, y lo que se ve en realidad es una competición de barberos, el joven se quedó sin el modelo que iba a usar para participar en esta batalla y su abuela finalmente se ofreció a ser la modelo y dejarse cortar el cabello como su nieto quisiera.
Evidentemente todo toma un cáliz más emocionante ya que los barberos, se especializan en el cuidado del cabello y la barba masculina, y este tipo de competiciones están pensadas sobre todo para cortes de pelo y diseños que habitualmente llevan los hombres, algo a su abuela no le importó y dejó que su nieto demostrara sus habilidades con su pelo.
El tierno gesto de esta abuela con su nieto ha emocionado a las redes sociales donde muchos usuarios comentan que haya o no ganado la competición, el premio ya lo tiene en casa.
