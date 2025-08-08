Juani revoluciona las playas de Chiclana con sus clases de gimnasia

La playa de La Barrosa en Chiclana de la Frontera en Cádiz, vibra cada día al ritmo de Juani, una monitora de baile que durante el año da clases en una asociación de personas mayores pero que durante el verano ha traslado sus clases a la playa, dónde está siendo todo un éxito.

Turistas, vecinos de diferentes edades madrugan con gusto para poder ir a las clases de Juani que se han convertido en un punto de encuentro donde los más mayores charlan, ríen y pasan un buen rato mientras hacen ejercicio.

Con una energía magnética Juani consigue que todos se muevan y disfruten también del ejercicio durante el verano, asegura que muchas personas le pedían que continuara sus clases durante el verano, así que desde hace ya tres años decidió que trasladar sus clases durante esta época del año a la arena de la playa y se ha convertido en el alma turística del lugar.