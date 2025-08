Un joven se volvió viral tras darle el teléfono a una mujer mayor para que no se sintiera sola, semanas después la mujer ha llamado

Hace aproximadamente un mes, Pablo Oria contaba a través de la red social Instagram una anécdota que rápidamente se hizo viral, por el bonito gesto con el que terminó.

Pablo comienza contando que se encontraba en el supermercado y al acercarse a la zona de las frutas, una señora mayor le pidió ayuda para alcanzar unas manzanas ya que ella no llegaba. "Por cosas de la vida me quedé hablando un rato con ella y ya cuando me iba a ir me dio las gracias", pero le dio las gracias por quedarse un rato hablando con ella "Hacía tres días que no hablaba con nadie" le señaló la mujer, Pablo se quedó sorprendido y la mujer le contó que su marido había fallecido hacía un año, que su hijo vivía en Francia, pero que no la llamaba y que estaba sola. A Pablo le conmovió su situación y decidió darle su número de teléfono "Me fui hacía la caja pensando y dije joer que triste que esta señora pase los días y que ni siquiera tenga a alguién para preguntarle que tal está, me dio tanta pena que volví donde estaba ella y le di mi teléfono, le dije que si en algún momento le apetecía dar un paseo o hablar con alguien que me llamara, así que aquí estoy esperando que me llame"

Cuando Pablo compartió esta anécdota por Instagram rápidamente se volvió viral y mucha gente alabo el gesto tan bonito que Pablo había tenido con la mujer mayor sobre todo para paliar la soledad no deseada que al igual que ella muchos mayores también sufren.

Días después Pablo volvía a subir otro vídeo, pensando que igual la señora no lo había llamado por dos posibles motivos "O no quiere saber nada de mi o le da apuro", por ello, se fue con su propia abuela a tratar nuevamente de encontrar a la señora en el supermercado, sin embargo, finalmente no la encontraron.

Y aunque la anécdota parecía haberse quedado ahí. Oria compartía recientemente un nuevo vídeo con una pequeña actualización y es que finalmente después de varias semanas esta mujer le había llamado.

"Tengo muy buenas noticias" comenzaba compartiendo Pablo, y es que después de casi un mes sin tener noticias de la señora, esta le había llamado.

Comenta que al principio pensó en poner partes de la llamada, pero tras pensarlo y tras la repercusión que tuvo el primer vídeo, donde asegura que le llegaron a llamar de muchos medios de comunicación y que se agobió bastante. "Llegó un momento que dije BASTA, sobre todo porque no quiero que la señora se piense que quiero que me llame para llevarla a la tele, pero lo más importante es que he conseguido hablar con ella, que hemos quedado dentro de unos días y le he propuesto que se venga mi abuela también y así se conocen las dos y ya os contaré, me hace gracia y me hace ilusión también".

Los seguidores de Pablo han vuelto a señalar la actuación inteligente del joven de mantener la privacidad de la señora, a la que seguro le ha devuelto también un poco de ilusión con ese nuevo plan de socializar, esperemos que ese encuentro sea frutuoso y minimice un poco la sensación de soledad de la mujer.