A los 87 años y sin miedo: una abuela se tatúa por primera vez y ya quiere más

Joan, una mujer de 86 años de Gateshead (Reino Unido), se ha convertido en sensación en internet tras cumplir uno de los deseos de su lista: hacerse su primer tatuaje. Lejos de conformarse con la experiencia, asegura que no será el único.

La iniciativa surgió gracias a su nieta, Micheala Robinson, de 42 años, propietaria de un salón de belleza en la localidad. El negocio había comenzado a ofrecer tatuajes rápidos y Joan no dudó en aprovechar la oportunidad para cumplir un anhelo que llevaba décadas posponiendo.

La abuela eligió una pequeña rosa para tatuarse en la parte superior de la mano, una flor que considera especial para su familia. "Me encantan las rosas, todas son rosas. Lo quería, simplemente no había tenido tiempo antes. He estado muy ocupada durante casi 87 años", comentó con humor tras salir del estudio.

Lejos de mostrarse preocupada por el dolor, Joan restó importancia a la experiencia: "No tengo tiempo para sentir dolor", bromeó.

Micheala, orgullosa de haber ayudado a su abuela a cumplir el deseo, explicó: "Ella tiene una lista de cosas por hacer, y uno de esos puntos era hacerse un tatuaje. En cuanto empezamos a ofrecerlos en el salón, supe que era el momento perfecto para animarla".

Aunque inicialmente lo veía como algo que quería tachar antes de morir, Joan ya piensa en su próximo diseño. Su historia se ha viralizado en redes sociales como un recordatorio inspirador de que nunca es tarde para atreverse a hacer algo nuevo.