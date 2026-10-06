Siete escapadas familiares para descubrir España entre bosques, animales, historia y dinosaurios

La llegada del otoño y la vuelta al colegio no tienen por qué poner fin a las escapadas en familia. La bajada de las temperaturas y el menor volumen de turismo convierten los fines de semana de esta estación en una buena oportunidad para descubrir distintos rincones de España y disfrutar de actividades al aire libre y propuestas culturales. Desde los paisajes otoñales de Navarra hasta los dinosaurios de Teruel, pasando por parques de animales, museos y experiencias vinculadas a la naturaleza, las posibilidades permiten adaptar los planes a los intereses y edades de cada familia. La plataforma de visitas guiadas y excursiones Civitatis ha seleccionado siete propuestas para aprovechar esta época del año.

La Selva Irati, un paisaje para recorrer en bicicleta

En Navarra, la Selva de Irati se transforma durante el otoño con los colores de sus hayedos y abetales. Sus más de 17.000 hectáreas ofrecen un escenario especialmente atractivo para disfrutar de la naturaleza y practicar senderismo o ciclismo. Entre las propuestas se encuentra una ruta en bicicleta eléctrica con salida desde Roncesvalles, con una duración aproximada de tres horas y un precio desde 50 euros. El recorrido pasa por lugares como el embalse de Irabia, el puente de Aribe y los alrededores de la Real Colegiata de Santa María. La actividad está pensada para familias con hijos mayores de 12 años y permite recorrer los senderos con mayor comodidad, dejando el esfuerzo físico en un segundo plano para centrarse en el paisaje. Otra alternativa combina patrimonio e historia en Toledo con una visita a Puy du Fou España. El parque propone acercarse a diferentes episodios históricos mediante espectáculos, recreaciones y personajes, con propuestas que incluyen caballeros, reyes y demostraciones de cetrería.

La jornada puede terminar con "El Sueño de Toledo", un espectáculo nocturno que recorre distintos siglos de historia y que busca convertirse en una experiencia atractiva tanto para niños como para adultos. En Madrid, por su parte, las familias pueden descubrir algunos de los lugares más conocidos de la capital a través de un recorrido basado en juegos, pistas y adivinanzas. La actividad incluye espacios como la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Almudena o el Teatro Real y busca acercar la ciudad a los más pequeños desde una perspectiva diferente. Para los días en los que el tiempo otoñal invita a buscar alternativas de interior, Valencia ofrece el Oceanogràfic como una de las opciones familiares. El espacio permite conocer diferentes ecosistemas marinos, desde el Mediterráneo hasta las aguas del Ártico. Durante la visita se pueden observar especies como tiburones, belugas, pingüinos y tortugas, al tiempo que se descubren los hábitats en los que viven. La actividad puede completarse con otros espacios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Una aventura entre setas en la Sierra de Aracena

El otoño es también una de las épocas más apropiadas para acercarse al mundo de las setas. En Alájar, en la Sierra de Aracena, una ruta micológica permite adentrarse en el bosque acompañado por un guía especializado. La actividad enseña a reconocer diferentes especies, explica dónde suelen encontrarse y qué precauciones deben tenerse antes de recogerlas. Después, los participantes pueden poner en práctica lo aprendido buscando boletus, níscalos y otras variedades. El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es otra de las alternativas para disfrutar de una jornada al aire libre. Situado en un antiguo paisaje minero reconvertido en espacio natural, alberga animales procedentes de diferentes partes del mundo.

La última propuesta lleva a las familias hasta Dinópolis, en Teruel, donde dinosaurios, fósiles y ciencia se combinan con actividades de carácter divulgativo. El complejo cuenta con recreaciones de dinosaurios, exposiciones, cine 3D y espacios interactivos. La visita incluye además el Museo Paleontológico, donde es posible conocer algunos de los principales hallazgos realizados en la provincia y acercarse a cómo era la vida en la Tierra hace millones de años. Así, el otoño se presenta como una oportunidad para hacer una pausa en la rutina y descubrir España a través de planes que combinan entretenimiento y aprendizaje, desde los bosques teñidos de colores hasta los museos y espacios dedicados a la naturaleza y la historia.