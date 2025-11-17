"En la residencia van a flipar": Hace paratrike a los 84 años

A sus 84 años, María Pilar Pallás ha podido vivir la experiencia de volar en paratrike, una mezcla entre el parapente y la estabilidad de un triciclo motorizado.

"Siempre he sido muy aventurera y ahora con mis 84 años no iba a ser menos", comenta Pilar antes de despegar. Una aventura que no olvidará nunca.

Pilar fue la única de la residencia Albertia Valdespartera en Zaragoza, que se atrevió a sobrevolar la zona de Sabiñánigo, Huesca, gracias a la colaboración entre Civitatis y la Fundación Adopta Un Abuelo.

"Cuando se lo cuente a mis compañeros de la residencia van a flipar, bueno dirán que estoy loca, seguramente, pero la locura da la libertad" comentaba Pilar emocionada. El vuelo fue pilotado por un instructor profesional, le permitió disfrutar de vistas espectaculares y una sensación de libertad difícil de describir. Su entusiasmo contagió a todo el equipo, que la recibió entre aplausos y lágrimas de emoción.

"Me lo he pasado fenomenal. Además, no he tenido nada de miedo", aseguró.

"Cuanto me gusta haber dicho que sí", Finalizaba. Una historia que demuestra una vez más que la edad no debe ser nunca un impedimento para cumplir los sueños.