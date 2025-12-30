Muere a los 94 años Cecilia Giménez, artífice del éxito mundial del Ecce Homo de Borja

Cecilia Giménez, autora del inesperado éxito mundial de la restauración del Ecce Homo de la Iglesia del Santuario de Misericordia de la localidad zaragozana de Borja, ha fallecido este lunes a los 94 años, ha confirmado a EFE el alcalde de la población, Eduardo Arilla.

Celicia Giménez ha muerto en la Residencia de Tercera Edad Hospital Sancti Spiritus de Borja, ha informado el alcalde. "Perdemos a una persona muy querida en el pueblo", una mujer "con una bondad inmensa", que ha tenido una vida "dura" y que ha sido "muy fuerte", porque supo aguantar la "presión" que supuso "el fenómeno del 'Ecce Homo'", ha destacado.

El Ecce Homo de Borja, obra de Elías García, pasaba inadvertido para todos hasta que la divulgación en los medios de comunicación de la fallida restauración de Cecilia Giménez, en el año 2012, provocó una cascada imparable de reacciones en todo el planeta y atrajo las miradas del mundo sobre el municipio.

Cuando se cumplió una década había recibido más de 10.000 visitantes al año procedentes de diversas partes del mundo, hasta sumar en ese tiempo más de 200.000, logrando una proyección internacional insospechada para la localidad.

Cecilia Giménez decidió actuar sobre la pintura original al ver el deterioro que sufría y con su intervención posicionó a su población en el "mapa" del turismo internacional.

Hasta el punto de ser el germen del cortometraje documental Mis Ecce Homos, dirigido por el doctor en Sociología Marco Rosatto a partir del trabajo de fin de carrera de Humanidades realizado por Antonia Rodríguez, o de la ópera 'Behold the Man', obra del libretista Andrew Flack y con la composición y dirección artística de Paul Fowler, que se estrenó en el Evelyn Smith Music Theatre de la Universidad Estatal de Arizona (ASU).

El alcalde ha resaltado que gracias al dinero recaudado con las entradas y la venta de artículos de promoción comercial del Ecce Homo se completa la cuota de la residencia en la que vivía Cecilia a personas sin posibilidades económicas de afrontarla.

"Un fenómeno social que se ha convertido en un fin social" gracias a Cecilia, que "hasta el final ha sido bondad", ha subrayado Arilla, quien ha asegurado que ha fallecido como ella quería, junto a su hijo también usuario de la residencia de Borja.

Borja despedirá a Cecilia Giménez este martes en el funeral que acogerá la Iglesia de Santa María.