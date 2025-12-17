La Abuela de dragones ha sido reconocida por su labor contra la soledad no deseada con el Premio Amigos de los Mayores 2025

Guadalupe Fiñana, conocida en redes sociales como Abuela de Dragones, ha recibido a sus 91 años el Premio Amigos de los Mayores 2025, un reconocimiento "a la contribución a la causa de la soledad de las personas mayores", explicaba la fundación.

"Tenemos una sociedad que se ha dado cuenta de que los mayores somos muy importantes y que tenemos todavía mucho que contar y mucho que hacer", contaba Guadalupe con el galardón en la mano.

Entre los nominados también estaba el artista José María Abad y la directora de cine Reyes Gallegos.

"Lo digo desde la experiencia y desde la edad: envejecer no nos hace invisibles ni menos valiosos. Nos da memoria, perspectiva y una manera distinta de mirar la vida. Quiero aprovechar para agradecer a la juventud que nos mira como referentes y a todos esos cuidadores y voluntarios de esta causa, os quiero", escribía Guadalupe en su cuenta de Instagram.

La Abuela de Dragones es un ejemplo de que la edad no debería ser un límite para cumplir sueños y así lo demostraba cuando pudo visitar La Cartuja y ver jugar al Real Betis por primera vez desde el propio estadio.

Tal y como contaba la Fundación Amigos de los Mayores en la entrega de premios, Guadalupe es el ejemplo de "cómo las personas mayores pueden ser también protagonistas en el mundo digital", y así lo demostró en ¡Señora!, el programa de Flooxer que se puede ver Atresplayer, donde relataba su trayectoria y experiencia en redes sociales.

"¡Tenéis que ser modernas!", comentaba Guadalupe, quien insistió en que la edad es sólo un número.