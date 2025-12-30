Estos son los tres mejores Roscones de Reyes del supermercado, según la OCU

Además del turrón o los polvorones, el Roscón de Reyes es otro de los dulces típicos de Navidad. En sus orígenes, el roscón no tenía relleno, pero para aligerar la masa algunos decidieron incluirle nata. Hoy encontramos diversos tipos de relleno, los más comunes la trufa o la crema. Se caracteriza por su sabor cítrico y se decora con almendras, fruta confitada y azúcar.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un estudio de algunos de los roscones de supermercado más venidos. En total, se analizaron doce roscones envasados de doce principales supermercados: Ahorramás, Alcampo, Aldi, BM, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Eroski, Froiz, Hiperusera, Lidl y Mercadona. El objetivo fue hacer una valoración de acuerdo a aspectos como el etiquetado, la calidad de las grasas, el sabor, el aroma o la textura.

La organización ha advertido de que cinco de estos doce roscones mezclan la nata con grasas baratas, asegurando que contienen hasta doce aditivos de media. Según este análisis, solo 7 de los 12 usan un relleno elaborado exclusivamente con nata, mientras que el resto están mezclados con aceites de coco, palma, nabina o palmiste, grasas vegetales mucho más económicas.

La OCU también ha advertido del abuso de azúcar y aditivos. Han detectado la presencia de hasta 19 aditivos en un sólo roscón, entre los que predominan el colorante para simular fruta escarchada, conservantes, emulsiones y agentes de textura, además de ingredientes sometidos a la congelación y descongelación.

Desde la organización también explican que los roscones de los supermercados se alejan de los aromas y texturas que caracterizan a aquellos elaborados de forma artesanal.

Roscón de Reyes | iStock

¿Cómo elegimos un buen roscón?

La OCU ha dado las claves para elegir el roscón ideal para estas Navidades. Según explican, se debe optar por aquellos que utilicen grasas nobles, esto es una masa con mantequilla pura y un relleno de nata completamente láctea.

Además, es importante seleccionar aquellos que utilicen azúcar tradicional y descartar aquellos elaborados con jarabes industriales. En cuanto a la decoración, debemos asegurarnos de que la fruta escarchada sea real y no haya sido sustituida con colorantes. Por último, es importante que en su horneado se mantenga la humedad correcta para que no se generen sustancias tóxicas como la acrilamida.

Con toda esta información y según el estudio, el mejor roscón de los doce analizados es el 'Extra Roscón' de Carrefour, que está elaborado con nata y un bollo con mantequilla. Le sigue 'El Obrador' de El Corte Inglés que destaca por su buena calidad del relleno y del bollo. El tercer puesto se lo lleva el Roscón de Reyes de Lidl, con una buena relación calidad-precio.