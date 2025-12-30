La inflación se modera una décima en diciembre, hasta el 2,9 %, por los carburantes

El índice de precios de consumo (IPC) se situó en diciembre en el 2,9 % interanual, una décima menos que en noviembre, debido fundamentalmente a la bajada de los precios de los carburantes.

Según el indicador adelantado publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), junto a los carburantes influyó la menor subida de los precios de ocio y cultura, mientras que tiraron al alza los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios subieron más que en diciembre del año pasado.

Con esta tasa de diciembre, la inflación cierra el año con una media del 2,7 %, según destaca el Ministerio de Economía, que añade que esa tasa media es una décima inferior a la del 2024, "permitiendo que las familias sigan recuperando poder adquisitivo".

Los precios empezaron el año con una tasa anual del 2,9 % y subieron al 3 % en febrero para moderarse los siguientes meses hasta el 2 % de mayo, mínimo anual, tras lo que comenzaron a repuntar hasta tocar el 3,1 % en octubre, la mayor tasa desde mediados de 2024.

En los últimos dos meses del año, la evolución ha vuelto a moderarse ligeramente hasta ese 2,9 %.

En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) la tasa se mantuvo en el 2,6 %.

"La inflación subyacente media en 2025 baja al 2,3 %, frente al 2,9 % de 2024, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE)", añade Economía en su valoración de los datos de inflación.

En cuanto a la evolución mensual, los precios de consumo subieron un 0,3 % respecto al mes de noviembre.

En cuanto al indicador armonizado, IPCA, en diciembre la tasa de variación anual disminuyó dos décimas al 3 %, mientras que la subyacente fue del 2,8 % y la variación mensual, del 0,3 %.

Los datos definitivos, así como los detalles por grupos, se publicarán el próximo 15 de enero.