La Abuela de dragones, cumple un sueño más a los 91 años, ver jugar al Betis en el campo por primera vez

Guadalupe Fiñana, conocida en redes como la Abuela de dragones, nos sorprendía hace poco en el nuevo programa de Flooxer en Atresplayer, ¡Señora! dónde junto Sindy Takanashi, Guadalupe nos contaba algunas de sus experiencias vitales desde las redes sociales que la han llevado al fama, hasta el papel de la mujer en la sociedad o el sexo. Sin duda una de entrevista de lo más interesante.

No obstante, Guadalupe sigue cumpliendo sueños a sus 91 años y es que recientemente pudo visitar La Cartuja y ver jugar al Real Betis por primera vez desde el propio estadio. El club ha querido compartir la emotiva tarde que vivieron juntos a través de sus redes sociales.

"Estoy emocionada, la verdad, porque era el equipo de mi marido, que tanto luchó por él" comentó emocionada Guadalupe. "Me han dado una alegría, y él desde arriba estará viéndome".

Guadalupe no puede creer todo lo que está viviendo a su edad, unas experiencias que comparte con sus seguidores a través de sus redes sociales. "Algunas veces cuando estoy acostada me pellizco y digo: ¿Esto será verdad?"

Guadalupe estuvo también con Joaquín "Aquí tienes tu casa, no hace falta que yo te lo diga", aseguró el jugador.

Al terminar el partido, los jugadores se acercaron a hablar con ella y se pudo llevar a casa la camiseta que el club le ha regalado firmada por ellos. Un momento que ha emocionado dentro del campo y en las redes sociales.

Sin duda Guadalupe demuestra una vez más, que el límite para hacer cosas y cumplir sueños se los pone uno mismo, nunca hay que perder la ilusión.