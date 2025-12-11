A sus 73 años, Carmen y Begoña se dan el "Sí, quiero": su historia de amor surgió en una residencia

AMOR A LOS 73 AÑOS
Carmen y Begoña se conocieron en la residencia de Laredo. Desde entonces no se han separado, y a sus 73 años han celebrado su amor intercambiando alianzas.
A sus 73 años, Carmen y Begoña se han casado en un Juzgado de Logroño. Se conocieron en la residencia de Laredo, La Rioja, hace siete años y desde entonces, no se han separado. Ambas estuvieron en el programa Y Ahora Sonsoles, donde han contado su historia de amor.
Carmen vivía en esa residencia desde hacía tiempo y un día, en el desayuno, se dio cuenta de que había llegado una nueva residente: "La miré y entonces me fijé en esta alianza que llevaba puesta. Yo pensé, será una señora casada, tendrá novio", contaba Carmen en el programa de Sonsoles Ónega.
Esta nueva residente era Begoña, una mujer sordomuda con quien Carmen empezó a pasar tiempo y por quien incluso ha aprendido lenguaje de signos para poder comunicarse con ella de forma más fácil.
Carmen y Begoña pasaban mucho tiempo juntas. "Aunque luché y luché por tener una habitación individual, yo me fui con Begoña", cuenta Carmen. De ahí surgió una conexión que las hizo inseparables. Incluso cuando Carmen enfermó y se tuvo que trasladar de residencia, Begoña no dudó en irse con ella. "No me dejes sola", le decía Begoña.
El 21 de noviembre dieron un paso más allá y se dieron el "Sí, quiero". "Tú y yo eternas", le decía Begoña a Carmen. Una historia de amor que rompe tabúes y demuestra que no hay edad para enamorarse.
