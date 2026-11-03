Martín Fiz cierra en Nueva York sus 30 años de maratones de la mano de su hijo

Martín Fiz ha elegido Nueva York para despedirse de los 42,195 kilómetros. El atleta español, de 63 años, completó este domingo el Maratón de Nueva York junto a su hijo Álex, que debutaba en la distancia, en una jornada cargada de simbolismo. Ambos cruzaron la línea de meta de la mano y con un tiempo de 3:01:11, poniendo el broche final a una trayectoria de tres décadas vinculada al maratón.

Una despedida con 30 años de historia

La elección de la ciudad no ha sido casual. Fue precisamente en Nueva York donde Fiz disputó su primer gran maratón comercial, el 3 de noviembre de 1996. Treinta años después, ha regresado para completar la carrera número 42 de su trayectoria profesional y popular, convirtiendo la prueba en el escenario de su despedida definitiva de esta distancia. "Ha sido una carrera como habíamos previsto. Un circuito como Nueva York, durísimo, con un ambiente extraordinario y con unas emociones alteradas durante todo el circuito. He ido todo el tiempo con mi hijo, hemos llegado de la mano y estamos contentos y satisfechos de que yo me retire en Nueva York y que él haya debutado aquí", explicó el atleta a EFE tras cruzar la meta.

Martín Fiz comenzó su relación con el maratón en 1993. Fue campeón de Europa en Helsinki en 1994 y del mundo en Gotemburgo en 1995. En Nueva York ha cerrado una etapa que comenzó hace tres décadas, precisamente en la misma ciudad en la que ha puesto el punto final. Aunque el objetivo inicial de padre e hijo era bajar de las tres horas, el cronómetro se detuvo finalmente en 3:01:11. Las paradas para saludar y fotografiarse con familiares y allegados hicieron que se les escapara ese propósito, aunque el resultado quedó en un segundo plano. "Lo importante no era la lucha contra el crono, sino llegar juntos de la mano", señaló Fiz. El atleta también destacó el ambiente que encontraron durante el recorrido, con las calles abarrotadas de aficionados y numerosos españoles animando a ambos lados de la carretera. Una experiencia que describió como «mágica» y que permitió que su despedida tuviera un componente especialmente emotivo.

Del maratón a las carreras populares

La retirada de los maratones no significa, sin embargo, que Fiz vaya a desvincularse de las carreras populares. El propio deportista ha explicado que seguirá buscando nuevos retos en distancias más cortas, como la media maratón y los 10 kilómetros. Una continuidad que también se refleja en su vinculación con el deporte popular como embajador de las carreras Ponle Freno, la iniciativa de Atresmedia y Fundación AXA por la seguridad vial. Aunque se despide de los 42,195 kilómetros, Fiz no abandona las carreras populares. Seguirá vinculado a distancias como los 10 kilómetros y la media maratón, además de su labor como embajador de las carreras Ponle Freno.

Su trayectoria está marcada por algunos de los grandes hitos del atletismo español. Además de sus títulos europeo y mundial, Fiz se retiró de la élite profesional en 2001, pero continuó compitiendo en categoría máster. En esta etapa se convirtió en el primer atleta en ganar los seis grandes maratones del mundo en veteranos. Ahora, después de 30 años de retos sobre la distancia reina, el atleta cierra un capítulo sin renunciar a seguir disfrutando del atletismo. Incluso ha dejado abierta la posibilidad de volver a plantearse un maratón dentro de dos décadas, cuando tenga 80 años. Nueva York ha sido el escenario elegido para despedirse, pero no para dejar de correr. Porque, como ha demostrado Martín Fiz a lo largo de su trayectoria, cada meta también puede convertirse en el comienzo de un nuevo reto.