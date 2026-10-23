El Teatro Cervantes de Málaga celebra el Día Mundial de la Ópera con un recital gratuito al aire libre

El Teatro Cervantes de Málaga se suma a la celebración del Día Mundial de la Ópera con una actuación gratuita al aire libre que acercará este género musical al público. El recital, titulado "Voces para el Día Mundial de la Ópera", tendrá lugar el próximo domingo 25 de octubre, a las 17.30 horas, en la plaza Jerónimo Cuervo.

Un recorrido musical por Mozart, Puccini, Donizetti y Verdi

La propuesta contará con la participación de la soprano Mela Pastor Hurtado, el tenor José A. Sáenz y el bajo-barítono Cristóbal Prieto Ortiz, acompañados al piano por María del Carmen Pérez. Durante los 30 minutos de actuación, los artistas interpretarán siete piezas del repertorio operístico, con fragmentos de cinco óperas de compositores reconocidos. El programa comenzará con dos piezas de Wolfgang Amadeus Mozart: "Là ci darem la mano", perteneciente a Don Giovanni, y "Vedrommi intorno l’ombra dolente", de Idomeneo. También sonará "Madamina, il catalogo è questo", la conocida aria del catálogo de Leporello, igualmente incluida en Don Giovanni.

La selección continuará con dos fragmentos de La bohème, de Giacomo Puccini: "O Mimì, tu più non torni" y el vals de Musetta "Quando me’n vo’". A continuación, el público podrá escuchar el dúo "Tornami a dir che m’ami", de Don Pasquale, de Gaetano Donizetti. El recital concluirá con el brindis "Libiamo ne’ lieti calici", perteneciente a La traviata, de Giuseppe Verdi. De este modo, la actuación ofrecerá una selección de arias, dúos y otros fragmentos que forman parte del repertorio de cinco óperas.

Una celebración internacional para acercar la ópera al público

La actividad se integra en la 38.ª Temporada Lírica del Teatro Cervantes, patrocinada por Fundación Unicaja, subvencionada por el Ministerio de Cultura y con la colaboración de Fundación Sando, idealista y Ópera XXI. El Día Mundial de la Ópera se conmemora cada 25 de octubre, una fecha que coincide con los aniversarios del nacimiento de los compositores Georges Bizet y Johann Strauss II. La iniciativa se celebra en distintos países con el objetivo de dar visibilidad a un género musical con más de cuatro siglos de historia.

La conmemoración cuenta con el respaldo de instituciones y asociaciones internacionales, entre ellas el Instituto Internacional del Teatro (ITI) y Ópera XXI, entidad española a la que pertenece el Teatro Cervantes. Con esta propuesta, el teatro malagueño se suma a una celebración internacional mediante un recital de acceso gratuito en un espacio al aire libre. La cita permitirá disfrutar de una selección de obras de Mozart, Puccini, Donizetti y Verdi en una actuación de media hora que tendrá lugar el domingo por la tarde en la plaza Jerónimo Cuervo.