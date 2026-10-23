Las 1.410 ovejas y cabras de la Trashumancia tendrán una ruta distinta este domingo en Madrid

Las 1.250 ovejas y 160 cabras que tomarán algunas de las calles de Madrid de la mano de la Fiesta de la Trashumancia cambiarán su recorrido tradicional este domingo por la acampada de Sol, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"Lamentablemente no puede hacer el recorrido que se ha hecho tradicionalmente por esa acampada ilegal que está instalada en la Puerta del Sol", ha condenado la también vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias.

Este año el recorrido, desde su inicio en Casa de Campo, hará parada en Puente del Rey, Cuesta de la Vega, calle Duque de Nájera, calle Mayor, Plaza de la Villa, calle Toledo, plaza de la Cebada, Carrera de San Francisco, Bailén y regreso por la calle Mayor, Cuesta de la Vega y Puente del Rey hasta la entrada de nuevo en la Casa de Campo, camino de los rediles.

"Es lamentable que haya que modificar el trazado por una acampada ilegal que la Delegación de Gobierno se niega a levantar en nuestra ciudad", ha condenado la portavoz municipal.