Activos y vitales, así son los séniors de ahora

Los seniors de hoy en día nada tienen que ver con las personas mayores de hace 50 años, los adultos mayores actualmente son mucho más activos, más diversos y más vitales. Hoy es el Día Internacional de las Personas de Edad y también el tercer aniversario de la iniciativa de Antena 3 y laSexta, Hablando en Plata donde se pone en valor a este colectivo y se lucha contra el edadismo.

En muchas ocasiones se discrimina a las personas mayores de 55 años por razón de edad, lo que se conoce como edadismo, sin embargo, son personas con mucho que aportar, siguen aprendiendo y cuidándose.

Luis asegura que estudiar es su pasión, ya se está preparando su enésima carrera universitaria, aunque también le llena compartir su vida con la gente joven en las aulas.

No son "abuelos" ni "Viejos" hay que evitar las etiquetas y como decimos el edadismo, son adultos mayores vitales, preparadas y que siguen disfrutando de la vida. Dentro de 20 años el 44% de la población española será mayor de 55 años.