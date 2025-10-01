Hablando en Plata cumple tres años comprometidos contra el edadismo

El 1 de octubre de 2022 y coincidiendo con el Día Internacional de las Personas de Edad, nacía Hablando en Plata, la iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo. Hoy Hablando en Plata cumple tres años, en los que ha dado visibilidad al colectivo sénior luchando contra los convencionalismos e invitando a la sociedad a hacer una reflexión sobre la discriminación por motivos de edad y sus consecuencias, haciendo también hincapié en el abuso y el maltrato sufrido por las personas mayores. Por ello incide en cómo los prejuicios llevan a pensar en que, a partir de cierta edad, las personas son menos capaces de desarrollar de forma plena sus capacidades.

Gracias a Hablando en Plata, Atresmedia se ha convertido en la única televisión en Europa con el certificado AENOR por su Compromiso con las personas mayores. El grupo audiovisual obtuvo el sello tras una exhaustiva auditoría de la entidad independiente que comprobó el completo despliegue transversal de la iniciativa.

Además, ha sido reconocida con el premio de la Plataforma de Mayores y Pensionistas en la categoría de medios de comunicación.

También ha puesto en marcha campañas como Gracias o Curriculum vitalo la más reciente Contra el Edadismo, para reconocer la labor de las personas mayores en nuestra sociedad, además de los especiales emitidos en prime time sobre asuntos de especial importancia, cómo el Escándalo en las residencias, la problemática de ser considerados Ciudadanos de segunda, ante la brecha digital y las administraciones, cómo logar una longevidad saludable en Ganar años de vida o cómo enfrentarse a la soledad no deseada en Volver a empezar.

Atresmedia refuerza así su implicación y compromiso para seguir poniendo en valor al colectivo sénior y visibilizar sus problemáticas. El Grupo continúa dedicando esfuerzo y dando espacio para abordar sus necesidades e inquietudes.