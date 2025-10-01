El Día Internacional de las Personas de Edad 2025 celebra el papel de las personas mayores en la sociedad por su resiliencia y experiencia

La esperanza de vida en el mundo en este 2025 es de 73,5 años, en España es todavía mayor llegando a alcanzar los 84 años. Se prevé que en los próximos años el número de personas que alcancen los 80 años sea incluso mayor que el número de bebés durante la década de 2030. Ante esta perspectiva de una envejecimiento poblacional mundial, es imperativo dar el lugar que se merecen a las personas mayores, ya que muchas veces son discriminadas por razón de edad e infravaloradas teniendo todavía mucho que aportar a la sociedad.

Para responder a los desafíos que presentaba la longevidad y el envejecimiento la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad en 1990.

Cada año y bajo un lema distinto, las Naciones Unidas rememoran y ponen en valor todo lo que aportan las personas mayores a nuestra sociedad. Este año se ha centrado en el papel transformador de las personas mayores para construir sociedades resilientes y equitativas siendo impulsores del progreso aportando conocimientos y experiencia.

Según detalla Naciones Unidas, la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento que se adoptó en 2002 sigue siendo relevante en lo referente a la política mundial sobre el envejecimiento promoviendo sociedades para todas las edades y la adopción de medidas para llevarlo acabo, algo que comulga con el lema de este 2025: "Las personas de edad impulsan la acción local y mundial: nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos".

El pasado abril de 2025 el Consejo de Derechos Humanos creó un grupo de trabajo para redactar un instrumento que jurídicamente pudiera proteger los derechos de las personas mayores. Es una muestra más de la evolución demográfica y la lucha de las personas mayores para tener una vida digna y que se respeten sus derechos.

Este día Internacional de Personas de edad, sirve sobre todo para dar más visibilidad a este colectivo para que defiendan sus derechos, expresen sus aspiraciones y reclamen políticas que garanticen su bienestar.