HABLANDO EN PLATA
"¿Y si hoy fuera el momento de 'Volver a empezar'?": El nuevo especial de Hablando en Plata, muy pronto en Antena 3
Sonsoles Ónega lidera el nuevo programa especial de Hablando en Plata: Volver a empezar. Descubre los testimonios de personas que dieron el paso y encontraron el modo de reinventarse.
La soledad no deseada es una situación que sufre buena parte de la sociedad actual. Sin embargo, son muchas las personas que se han atrevido a actuar y han dado una vuelta de tuerca a su vida.
Este es el caso de Julia, invitada en el nuevo programa especial de Hablando en Plata, Volver a empezar: "Lo más importante de mi vida, ahora, soy yo".
Como ella, el programa acogerá a otros que encontraron la manera de reinventarse. Y es que la pregunta de Sonsoles Ónega es clara: "¿Y si hoy fuera el momento de volver a empezar?"
Descubre sus inspiradoras historias en Volver a empezar, muy pronto en Antena 3.
