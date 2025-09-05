"¿Y si hoy fuera el momento de 'Volver a empezar'?": El nuevo especial de Hablando en Plata, muy pronto en Antena 3

La soledad no deseada es una situación que sufre buena parte de la sociedad actual. Sin embargo, son muchas las personas que se han atrevido a actuar y han dado una vuelta de tuerca a su vida.

Este es el caso de Julia, invitada en el nuevo programa especial de Hablando en Plata, Volver a empezar: "Lo más importante de mi vida, ahora, soy yo".

Como ella, el programa acogerá a otros que encontraron la manera de reinventarse. Y es que la pregunta de Sonsoles Ónega es clara: "¿Y si hoy fuera el momento de volver a empezar?"

Descubre sus inspiradoras historias en Volver a empezar, muy pronto en Antena 3.