El drástico cambio en la vida de Arturo, "de presupuestos millonarios a matar el tiempo": Volver a empezar, muy pronto en Antena 3

La jubilación puede ser una liberación y un conflicto al mismo tiempo. Reinventarse no siempre es fácil y, por eso, Sonsoles Ónega dará a conocer los testimonios de personas reales en Volver a empezar, muy pronto en Antena 3.

Personas reales como Arturo: "Hace seis meses estaba en una reunión discutiendo presupuestos millonarios y ahora estoy aquí matando el tiempo", afirma sobre cómo pasó a reparar relojes al jubilarse.

"Un buen día veo en la prensa: Voluntariado. Y bueno, la verdad es que es fenomenal", continúa para sentenciar que le "ayuda a sentirme bien".

Estos y otros testimonios sobre la jubilación y la soledad no deseada llegan muy pronto a Antena 3 con Volver a empezar: un programa especial de Hablando en plata, una iniciativa de Atresmedia contra el edadismo.