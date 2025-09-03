Aprovechar cada día y no rendirse: El testimonio de superación de Agustín en Volver a empezar, muy pronto en Antena 3

Desperdiciar la vida que se nos ha regalado no es una opción para Agustín y así lo cuenta en Volver a empezar, el nuevo especial de Hablando en plata con Sonsoles Ónega.

"Yo creo que el límite de la vida es cuando te viene el doctor y te dice: 'No te funciona el corazón'", comenta para añadir que "mientras tanto, si no aprovechas cada día, es como una pérdida de día".

Y es que el invitado tiene una visión inspiradora ante la vida: "Me quedan demasiados proyectos por arrancar".

Este testimonio y otros tantos darán forma a Volver a empezar, muy pronto en Antena 3.