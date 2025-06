Últimos días para presentar la declaración de la renta: situaciones por las que te pueden multar

Ya te contamos que si todavía no has hecho la declaración de la renta y se te pasa el plazo puedes enfrentarte a algunas sanciones por parte de Hacienda. Al igual que si finalmente no la presentas, si no perteneces al grupo que está exento de realizar la declaración de la renta, es decir, que has ingresado más de 22.000 euros anuales por tus rentas del trabajo (Salario, pensión de jubilación o prestación por desempleo) estás obligado a hacer la declaración de la renta. De no hacerlo te expones a que la Agencia Tributaria te multe.

También la Agencia Tributaria te puede sancionar si al hacer la revisión de tu borrador encuentra algunos errores, falta de justificantes, deducciones injustificadas o que no corresponden, datos incorrectos, etcétera.

O incluso si no puedes pagarla, Hacienda tiene recursos para hacer que los pagos sean más fáciles, pero pagar te tocará pagar y si no lo haces a tiempo incluso te costará más.

Novedades de la declaración de la renta de 2024

Entre las novedades de este año a la hora de hacer la declaración de la renta se encontraba el sistema único para la corrección de las autoliquidaciones, se ha mantenido la asistencia personalizada para las personas mayores, el pago que Hacienda debe hacer a los mutualistas y las ayudas por la DANA.