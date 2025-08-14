Muere el mito Bernardo Ruiz, ganador de la Vuelta y primer podio español en el Tour

El ciclismo despide este jueves a Bernardo Ruiz, que falleció de madrugada en su Orihuela natal a los 100 años y que, tras ganar la Vuelta en 1948 y ser el primer español en subir al podio del Tour de Francia en 1952, se convirtió en uno de los primeros iconos de este deporte en España.

"Descansa en paz Bernardo Ruiz, mito del ciclismo español. Fue pionero y leyenda en una época dominada por gigantes como Coppi. Despedimos a un referente eterno del deporte", escribió en su cuenta de X la Vuelta a España.

Por su parte, Alejandro Valverde recordó en esa misma red social que fue "uno de los primeros grandes iconos del ciclismo español".

El ciclista español Bernardo Ruiz, tercer clasificado en el Tour de 1952, es llevado a hombros por un grupo de aficionados | EFE

'El Pipa', mote que le puso su familia de pequeño, fue profesional entre 1945 y 1958 y además de su triunfo en la general de la Vuelta del 48 y de su tercer puesto en el Tour de 1952, el oriolano ganó etapas en el Giro de Italia y también la Volta a la Comunitat Valenciana en 1957.

Tras retirarse como ciclista, Ruiz fue durante un tiempo director de equipo y después regentó una tienda de bicicletas en Orihuela, localidad alicantina de la que es Hijo predilecto que le ha dedicado varios espacios públicos y donde recientemente se le realizó un homenaje al cumplir cien años. Además, la Generalitat le otorgó en 2015 la medalla al Mérito Deportivo.