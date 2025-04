Renta 2024: ¿Cuánto tarda Hacienda en tramitar el pago si la declaración sale a devolver?

Nos encontramos en plena campaña de la declaración de la renta del ejercicio 2024 que dio comienzo el pasado 2 de abril y que terminará el próximo 30 de junio. Si ya has presentado tu declaración o estás todavía en el proceso y has notado que eres de los afortunados a los que le sale a devolver, estos son los plazos que suele tener la Agencia Tributaria para hacernos el ingreso.

Lo cierto, es que una vez confirmado el borrador, es decir, que se presenta la declaración de la renta oficialmente, la Agencia Tributaria no tarda más de 15 días en realizar el ingreso si todo ha ido correctamente. Si por el contrario encuentra algunas incongruencias o detalles que debe revisar más detenidamente este proceso se puede prolongar. No obstante, si finalmente está todo correcto y no es necesaria una revisión, lo habitual es que como máximo se haga el ingreso en los siguientes seis meses, es decir, que el plazo máximo sería el 31 de diciembre de 2025.

No obstante, hay ocasiones que incluso llegando a ese plazo de seis meses, si la Agencia Tributaria no ha realizado el ingreso tendrá que pagar unos pequeños intereses al contribuyente por el retraso.

No obstante, si ya has hecho la declaración y sigues sin noticias de Hacienda, puedes consultar el proceso de tramitación a través de la página web de la Agencia Tributaria a través del certificado digtal, la cl@ve PIN o con el número de referencia de nuestra declaración. Una vez dentro de la página web solo habrá que solicitar "Consultar el estado de nuestro expediente".