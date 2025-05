¿Qué ocurre si no presento la declaración de la Renta?

En unos días la Agencia Tributaría dará comienzo a la atención presencial para presentar la declaración de la renta del ejercicio fiscal de 2024. La campaña para presentar la declaración de la renta dio comienzo el pasado 2 de abril y terminará el próximo 30 de junio. Esta es la fecha tope para poder presentar tu declaración ya sea de forma telemática, por teléfono o presencialmente. Pasado este tiempo si estas obligado a presentar la declaración y no lo has hecho la Agencia Tributaria tomará cartas en el asunto. Te contamos qué suele hacer.

Si no perteneces al grupo que está exento de realizar la declaración de la renta, es decir, que has ingresado más de 22.000 euros anuales por tus rentas del trabajo (Salario, pensión de jubilación o prestación por desempleo) estás obligado a hacer la declaración de la renta. De no hacerlo te expones a que la Agencia Tributaria te multe.

Si has tenido un despiste y no has presentado la declaración de la renta a tiempo, pero lo has hecho antes de que la propia Hacienda te mande un requerimiento, esta penalización será más leve, concretamente se aplicará un recargo del 1% por cada mes de retraso si la declaración de la renta sale a pagar. Una vez superado los 12 meses, este recargo se incrementará hasta el 15% añadiendo además los intereses de demora que correspondan.

Por otro lado, si finalmente obtienes un requerimiento por parte de la Agencia Tributaria, estas multas serán graves. La sanción oscilará entre el 50% y el 150% más del importe total que deberías haber pagado en un principio. Aún así Hacienda podrá aplicarte ciertas reducciones, un 25% si pagas en el plazo establecido tras el requerimiento o hasta un 30% si no presentas alegaciones tras la propuesta de la Agencia Tributaria y aceptas la conformidad de su requerimiento.

Curiosamente, si la declaración te sale a devolver Hacienda también puede sancionarte por no haber presentado a tiempo la declaración, te puede imponer una multa de 100 euros si no se ha llegado al requerimiento, aunque esta puede subir a 200 euros si Hacienda ya ha dado el aviso. Esta multa además está fijada, por lo que dará igual el dinero que esté pendiente de ser devuelto.

Si la opción de no presentar la declaración de la renta es por problemas económicos, la Agencia Tributaria da opciones para realizar los pagos necesarios o aplazarlos, en caso de que esta salga a pagar, en ningún caso se contempla la opción de no pagar.