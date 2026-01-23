Si cumples estos dos requisitos podrías tener una subida extra en la pensión de viudedad

Este 2026, la revalorización de las pensiones contributivas se sitúa en un 2,7% más frente al año anterior. Sin embargo, en el caso de la pensión mínima de viudedad podría tener un subida un poco mayor para equipararla a la de jubilación. Según el Gobierno las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital.

La pensión de viudedad es una prestación cuya cuantía puede variar dependiendo de la situación de la persona que la vaya a recibir ya que se aplica un porcentaje de la base reguladora del cónyuge fallecido, que suele ser el 52%. Habitualmente es un promedio de las bases de cotización de los últimos años cotizados y las posibles cargas familiares que se tengan.

Por tanto para que la revalorización de la pensión de viudedad llegara a ese 11,4% se tendrían que dar dos supuestos, en primer lugar es que la persona que cobra esa pensión de viudedad tenga cargas familiares, hijos menores de 26 años de edad, mayores con discapacidad igual o superior al 33% o menores de 18 años acogidos.

En segundo lugar nos encontraríamos con el límite de ingresos. Es decir, la persona que recibe la pensión de viudedad no puede superar anualmente una cuantía mínima que ronda entre los 9.000 y los 11.000 euros, esto contabiliza la unidad familiar, por lo que dividido entre sus miembros estos no deben superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluyendo dos pagas extraordinarias. En este límite también se incluyen otros posibles ingresos extra como podría ser percibir un alquiler o el sueldo de un trabajo.