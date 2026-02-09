Estas son las fechas para cobrar la pensión de jubilación en febrero 2026

El mes de enero finalizaba con un pequeño susto para los más de 9 millones de pensionistas y es que el pleno del Congresorechazóla convalidación del decreto real en el que estaba incluido la revalorización de las pensiones de este 2026.

Esto significaba que aunque las pensiones de enero se habían cobrado como estaba previsto, se ponía en duda qué ocurriría con las pensiones del mes de febrero, ya que si no se encontraba una solución rápida, estas volverían a cobrarse sin la subida del 2,7% prevista.

No obstante, tan solo unos días después, la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, confirmaba que el Consejo de Ministros aprobaba nuevamente otro real decreto que garantizaba su convalidación en el Congreso. Por lo que este mes de febrero se cobrarán las pensiones con la revalorización esperada.

La pensión de jubilación se suele cobrar siempre sobre las mismas fechas, aunque el día concreto difiere dependiendo del banco donde se tenga domiciliada. Aunque la Seguridad Social no hace el pago hasta el mes vencido, entre el 1 y el 4 de cada mes, los bancos suelen adelantar este pago entre los días 22 y 26, aunque el día más habitual para cobrar la pensión suele darse el 25. También suele depender de si este día en concreto puede caer en un domingo o en un festivo. En este mes de febrero el 25 cae en miércoles, por lo que numerosas entidades optarán por hacer el ingreso ese día, otras sin embargo se adelantarán y lo harán en días previos.

¿Cuándo se cobra la pensión en febrero 2026?