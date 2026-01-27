El Congreso deroga la subida de las pensiones

PP, Vox, Junts y UPN han confirmado durante sus intervenciones este martes en el Pleno del Congreso que rechazarían la convalidación del real decreto ley que sube las pensiones y prorroga el escudo social, lo que hará decaer estas medidas. Hecho que finalmente se acaba de confirmar.

El diputado del PP Juan Bravo se mostraba favorable a revalorizar las pensiones, tal y como acordó el Pacto de Toledo, sin embargo, el problema viene que el decreto ómnibus trae además otras medidas como como la suspensión de los desahucios por impago. Medidas que los otros partidos no comparten y por tanto ha acabado afectando en este rechazo que afecta al bolsillo de millones de pensionistas. "Si tienen que revalorizar las pensiones, tráiganlo por separado" explicaba Bravo.

En ese mismo sentido, la portavoz de Junts Míriam Nogueras ha justificado su rechazo al real decreto ley porque mezcla "dos temas que no tienen nada que ver".

Este rechazo deja en el aire la revalorización de las pensiones prevista para 2026, que aunque en este de enero, las pensiones si se han cobrado con la revalorización del 2,7% prevista en las pensiones contributivas y entre el 7 y el 11,4% las mínimas y las no contributivas, esta subida quedaría paralizada el próximo mes de febrero. Ahora el Gobierno tendrá que aprobar una nueva norma para que la subida se mantenga en los próximos meses.