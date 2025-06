Subir el precio del agua no ayuda al ahorro

Un estudio liderado por el investigador de la Universidad de Sevilla Manuel Rey ha identificado las claves para aumentar el uso de tecnologías que permiten una gestión más sostenible del agua en los hogares. La investigación se basa en un modelo dual que analiza, simultáneamente, los factores que favorecen --hábitos digitales, percepción de utilidad, soporte técnico-- y los que dificultan --inercia, incertidumbre, costes psicológicos-- la adopción de plataformas digitales de consumo.

Para ello, se realizó una encuesta representativa a 401 ciudadanos en Valladolid y se aplicó un modelo estadístico PLS-SEM, explica la US en un comunicado. Uno de los hallazgos más importantes es que el precio del agua o las sanciones no bastan para cambiar el comportamiento del consumidor. "El ahorro no depende solo de querer ahorrar, sino de que seamos capaces de integrar ese deseo en nuestra rutina cotidiana", afirma el profesor Manuel Rey.

Según el estudio, muchas personas desconocen cuánta agua consumen realmente o cuánto cuesta. En ese contexto, las herramientas digitales que proporcionan información clara, comparaciones con otros usuarios y motivaciones sociales o simbólicas tienen mayor capacidad de generar un cambio sostenido. "Los datos por sí solos no cambian hábitos: necesitamos herramientas que transformen la información en acción cotidiana", subraya.

Para las empresas tecnológicas, operadores de agua y gestores públicos, este estudio ofrece una hoja de ruta clara: deben centrarse en el diseño de soluciones usables, con retorno inmediato en forma de retroalimentación y refuerzo positivo. "La tecnología tiene que adaptarse a la mente del ciudadano, no al revés. Por eso proponemos un enfoque de ciudad inteligente centrado en las personas", señala el investigador.

Herramienta para la sostenibilidad Urbana

Además, el estudio demuestra que no todos los consumidores responden igual a las mismas políticas. "No se trata de subir el precio del agua, sino de ofrecer mecanismos que hagan visible el impacto del comportamiento individual, especialmente en tiempo real y en comparación con otros hogares", destaca Manuel Rey.

Las conclusiones del estudio trascienden el ámbito académico. "Queremos ofrecer soluciones aplicables: que ayuden tanto a administraciones públicas como a empresas privadas a promover un consumo más responsable, sin castigar al ciudadano, sino empoderándolo", explica Rey Moreno.