La Seguridad Social rectifica y devolverá dinero por un error en el cálculo de la jubilación anticipada

La jubilación anticipada conlleva una serie de requisitos que se deben cumplir para poder solicitarla y suele ser voluntaria, forzosa o por discapacidad.

La jubilación anticipada voluntaria es aquella que el trabajador decide que quiere dejar de trabajar antes de la edad legal para poder hacerlo. Actualmente para solicitarla de este tipo se deben tener al menos 35 años cotizados y solo puedes hacerlo con un máximo de dos años antes a la edad de jubilación legal que te corresponde. En el caso de la forzosa, que se suele dar por despido o cese no voluntario del trabajador, se amplia a 4 años antes de la edad ordinaria de jubilación y habiendo cotizado 33 años. En cuanto a si esta se produce por alguna discapacidad se puede solicitar desde los 56 años si se tiene un 45% de discapacidad o superior o bajar a los 52 si la discapacidad es mayor del 65%.

Habitualmente a la hora de solicitar la jubilación anticipada no cobran el 100% de la pensión ya que se les aplican unos coeficientes reductores dependiendo de cuantos meses le falten a esta persona para alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

Las personas que se han ido jubilando a lo largo de este 2026 de forma voluntaria se han encontrado que incluso han estado cobrando menos dinero de lo esperado y es que la Seguridad Social ha estado aplicando unos coeficientes reductores mayores de los que correspondían, según explicaba un artículo de la OCU.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios la Seguridad Social ha visto el error y se van a revisar este tipo de pensiones para devolver el dinero demás que la Seguridad Social ha retenido. Esto tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

El error parece que ha estado en que este año se ha cambiado la forma de aplicar estos coeficientes reductores, antes se aplicaban sobre la base reguladores. Sin embargo, tras la reforma de las pensiones estos pasaron aplicarse sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora. Este resultado ha afectado sobre todo a las pensiones más altas, quienes se han visto perjudicadas.

Desde 2024 estaba en marcha un plan transitorio entre 2024-2033 para suavizar esta normativa, que se acordó en la reforma de las pensiones de 2021, sin embargo, desde enero de 2026 este plan dejó de aplicarse. No obstante, "El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha rectificado ese criterio en una resolución firmada el 24 de marzo de 2026. A partir de ahora, la Seguridad Social volverá a aplicar lo establecido en el régimen transitorio previsto en la ley hasta 2033" aclaraba la OCU.