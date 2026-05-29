El Gobierno amplía las opciones para compatibilizar trabajo y pensión

La nueva regulación entrará en vigor el 28 de agosto de 2026, tres meses después de su publicación en el BOE, y supondrá importantes cambios respecto al sistema actual. Entre las principales novedades destaca que la jubilación flexible dejará de estar limitada únicamente al trabajo por cuenta ajena y permitirá también desarrollar actividades como autónomo.

Nuevos cambios

Hasta ahora, esta modalidad solo contemplaba empleos asalariados a tiempo parcial. Con la reforma, los pensionistas podrán compatibilizar el cobro parcial de la pensión con una actividad por cuenta propia, aunque deberán cumplir una condición específica, no haber estado dados de alta como autónomos durante los tres años anteriores a la fecha de jubilación. Otra de las modificaciones relevantes es que desaparece el periodo mínimo de espera para acceder a la jubilación flexible. A partir de la entrada en vigor de la norma, cualquier persona que ya tenga reconocida una pensión contributiva de jubilación podrá acogerse a esta modalidad en cualquier momento.

La reforma también amplía la jornada laboral compatible con el cobro de la pensión en el caso de los trabajadores asalariados. El margen permitido pasará del actual 25 %-75 % a una horquilla situada entre el 33 % y el 80 % de una jornada ordinaria. Además, el Ejecutivo incorpora nuevos incentivos económicos para quienes decidan volver a trabajar tras llevar al menos seis meses jubilados. Según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, los pensionistas que trabajen entre el 55 % y el 80 % de la jornada recibirán un incremento adicional del 25 % sobre la cuantía de la pensión compatible. En el caso de jornadas iguales o superiores al 33 % pero inferiores al 55 %, el aumento será del 15 %.

Compatibilidad entre trabajo y pensión

En el caso de los autónomos, la nueva regulación permitirá compatibilizar la actividad profesional con el cobro de hasta el 25 % de la pensión mientras se mantenga el trabajo por cuenta propia. La norma introduce además mejoras para las personas que accedieron a una jubilación anticipada involuntaria. Cuando estos pensionistas regresen a la jubilación plena tras pasar por la jubilación flexible, la Seguridad Social recalculará su base reguladora y el porcentaje aplicable teniendo en cuenta las nuevas cotizaciones acumuladas durante ese periodo de actividad laboral. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que el objetivo es que los trabajadores tengan "más y mejores opciones a la hora de jubilarse o compatibilizar empleo y pensión". Según el Gobierno, estas medidas forman parte de la estrategia para favorecer el envejecimiento activo y acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.

Los datos del Ministerio reflejan además un aumento progresivo de las jubilaciones demoradas. Si en 2021 representaban el 4,8 % del total, en 2025 alcanzaron el 10,9 %. En lo que va de 2026 ya superan el 12 % de las nuevas altas y suman 15.600 jubilaciones de este tipo, una cifra superior a la registrada durante todo 2021. Al mismo tiempo, las jubilaciones anticipadas han descendido notablemente en los últimos años. Según el Gobierno, en 2018 superaban el 43 % del total, mientras que actualmente rondan el 30 %. También ha disminuido el número de personas que adelantan su retiro al máximo permitido de 24 meses antes de la edad ordinaria. El Ejecutivo defiende que esta reforma completa el proceso iniciado en 2021 para flexibilizar el paso del empleo a la jubilación y adaptar el sistema a los cambios demográficos y al envejecimiento de la población.