El nuevo curso de IA de CEATE busca reducir la brecha digital en el ámbito social

Con una duración total de 15 horas, este programa permitirá a los participantes diseñar sus propios sistemas de personalización de IA, avanzar en la automatización de flujos de trabajo y tareas repetitivas, y aprender a planificar actividades, generar materiales, contenidos y apoyos visuales mediante herramientas de Inteligencia Artificial.

Nuevo Curso Avanzado de Inteligencia Artificial para Voluntarios Culturales Mayores y entidades del Tercer Sector | CEATE

El curso está estructurado en cinco módulos que combinan explicación clara, demostración práctica y aplicación directa. La metodología está diseñada para favorecer el aprendizaje activo, la participación y la transferencia inmediata a la práctica profesional y al voluntariado cultural.

Con esta iniciativa, CEATE busca dotar a los participantes de mayor capacidad para aplicar la IA en tareas de gestión, ofrecer recursos para automatizar procesos y ahorrar tiempo, y proporcionar herramientas para personalizar actividades y materiales, además de fomentar la creación de ideas prácticas que mejoren la atención, la organización y el impacto social. Toda la información sobre el nuevo curso está disponible en: ceate.es/cursoavanzado-ia