Comienza el plazo para solicitar la cita previa de la Declaración de la Renta de forma presencial

Las citas comenzarán a atenderse a partir del 1 de junio de 2026, fecha en la que Hacienda abrirá sus oficinas para ayudar a quienes prefieran realizar el trámite con asistencia directa. La atención presencial está dirigida principalmente a contribuyentes con situaciones fiscales sencillas como pensionistas, trabajadores, pequeños arrendadores, personas con pocos inmuebles o ciudadanos con rentas limitadas. Hacienda recuerda que este servicio no está pensado para declaraciones complejas, pero sí para quienes necesitan apoyo para completar el proceso con seguridad.

Pasos sencillos

Para pedir la cita, la Agencia Tributaria ofrece tres vías:

•Por internet, a través de la sede electrónica, donde se puede acceder mediante Cl@ve, certificado digital, DNI electrónico, número de referencia o los datos del DNI/NIE. Esta opción es la más rápida para quienes ya están familiarizados con los sistemas de identificación digital.

•Por teléfono, una de las más utilizadas por personas mayores. Hacienda mantiene dos números de atención personal: 91 553 00 71 y 901 22 33 44, disponibles de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas. También existe un sistema automático para solicitar cita en los teléfonos 91 535 73 26 y 901 12 12 24, pensado para quienes prefieren un proceso más directo sin esperas.

•A través de la aplicación móvil oficial de la Agencia Tributaria, que permite gestionar la cita desde el teléfono y consultar posteriormente la información del trámite.

Documentación imprescindible

Para acudir a la cita es imprescindible llevar la documentación necesaria:

•DNI original del titular, así como la fotocopia o los datos del cónyuge en caso de declaración conjunta.

•IBAN de la cuenta bancaria y las referencias catastrales de las viviendas o inmuebles.

•Certificados de pensión o ingresos, datos bancarios, recibos de alquiler, información de hipotecas, justificantes de donativos, documentación sobre venta de viviendas y datos de seguros o inversiones si los hubiera. Cuanta más información lleve el contribuyente, más ágil será la elaboración de la declaración.

Proceso accesible para todos

Hacienda recuerda que solo es necesaria una cita por unidad familiar, por lo que los matrimonios no deben solicitar dos turnos. Esta medida busca evitar duplicidades y facilitar la atención a más contribuyentes. La Agencia Tributaria también advierte de que durante la campaña de la renta suelen proliferar intentos de fraude dirigidos especialmente a personas mayores. Recuerda que nunca solicita pagos por Bizum, no pide contraseñas bancarias y no envía enlaces sospechosos por SMS. Ante cualquier duda, recomienda acudir siempre a los canales oficiales.

Con este servicio presencial, Hacienda busca facilitar el cumplimiento de la obligación fiscal a quienes necesitan acompañamiento, garantizando un proceso seguro, accesible y adaptado a las necesidades de cada contribuyente.