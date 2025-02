¿En qué consiste el timo del supermercado?

En este último mes hemos visto diferentes tipos de estafas desde la novedosa suplantación de voz a través de Inteligencia Artificial de la cuál alertaba la policía, la de la carta que advertía la Seguridad Social o el propio SEPE que alertaba de un fraude telefónico. Ahora parece que la Guardia Civil ha puesto el foco en un nuevo fraude conocido como el timo del supermercado.

Como en la mayoría de los casos este tipo de estafas proceden a través de correo electrónico o SMS y como siempre. En esta ocasión se trata de la suplantación de identidad de nuestro supermercado, la víctima recibe un correo electrónico bien editado con los colores y el diseño de la marca del supermercado haciendo que parezca una información muy real. En el mensaje informan al cliente (víctima) de que ha ganado algún tipo de sorteo exclusivo que puede ser desde descuentos significativos, algún electrodoméstico o tarjetas regalo. No obstante, para reclamar el premio, como siempre en este tipo de estafas, piden a la víctima que proporcione datos personales como información persona, bancaria o números de tarjetas de crédito. También puede ser que se solicite que se rellene algún tipo de formulario.

Se aprovechan de la alegría de los estafados al haber obtenido un premio y si no se fijan en los detalles que pueden destapar la estafa, como el correo electrónico de procedencia, aunque estos incluso suelen estar bien camuflados. Además, apremian a la víctima con la posible caducidad del premio si no contestan con rapidez para que esta no tenga mucho tiempo de pensarlo.