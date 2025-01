La Policía alerta de una nueva estafa en la que suplantan tu voz mediante Inteligencia Artificial

Phishing, Vishing, Smishing, cada vez hay más estafas relacionadas con Internet y suplantación de identidades y aunque las más antiguas con cierta precaución podemos prevenir el intento de estafa, no pinchando en enlaces sospechosos, ni dar información confidencial por teléfono o contestando a algún mensaje de procedencia desconocida los ciberdelincuentes se las ingenian para ir un paso por delante.

La nueva estafa de la que alerta la Policía Nacional a través de la red social X es el Voice Hacking, un tipo de estafa donde los hackers obtienen tu voz a través de algún tipo de grabación y junto con Inteligencia Artificial logran crear un audio para engañar a tus familiares haciéndose pasar por ti y pidiendo algún tipo de ayuda económica. Es rizar el rizo de las estafas ya que ¿cómo vas a sospechar si estás escuchando la voz de tu amigo o familiar?

No obstante, ante la proliferación de este tipo de fraude, la Policía ha compartido un truco que deberíamos implementar para poder advertir si algo no nos cuadra de que efectivamente estamos ante una persona que se está haciendo pasar por nuestro amigo o familiar. Se trata de compartir con tus contactos una especie de clave que solo sepan ellos, como el nombre de una mascota, una fecha de cumpleaños o algo similar para que en caso de duda se pueda verificar que estamos ante una llamada real y no ante una hecha a través de Inteligencia Artificial.