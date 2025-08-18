La salud dental entrará por primera vez en la sanidad pública para mayores de 65 años

Por primera vez, las personas mayores de 65 años en España serán incluidas en la cartera común de servicios de salud bucodental del Sistema Nacional de Salud (SNS). El Gobierno ha aprobado una inversión de 68 millones de euros que se distribuirá progresivamente hasta 2027 entre las comunidades autónomas, comenzando por quienes viven en centros residenciales.

La medida supone un paso histórico en la cobertura dental para los pensionistas, un colectivo que presenta una elevada incidencia de problemas bucodentales y que, en muchos casos, no dispone de recursos suficientes para costear tratamientos. Sin embargo, el presupuesto específico para este grupo, unos 7 millones de euros, sigue siendo reducido en comparación con los cerca de 10 millones de personas que podrían beneficiarse.

Persona mayor en la consulta de un dentista | Freepik

El nuevo plan fija criterios de reparto basados en el envejecimiento de cada territorio, destinando un 10 % de los fondos en función de la población mayor en cada comunidad autónoma. Con esta iniciativa, la salud bucodental se reconoce como parte integral de la salud general, un avance que ha sido valorado positivamente por asociaciones como la Plataforma de Mayores y Pensionistas.

Pese al avance, estas organizaciones reclaman más recursos y cobertura universal. Además, consideran necesario un plan especial de atención bucodental que refuerce las subvenciones para los tratamientos más urgentes, recordando que muchas personas mayores con bajos ingresos no pueden esperar varios años a que las reformas se apliquen en su totalidad.