La clusterina, nueva esperanza para frenar la inflamación cerebral asociada al Alzheimer

Un equipo de investigadores en Estados Unidos ha identificado a la proteína clusterina (CLU) como una posible aliada en la protección del cerebro frente al Alzheimer. Estudios sugieren que esta molécula podría frenar la inflamación cerebral y la pérdida de conexiones neuronales, dos de los procesos clave en la progresión de la enfermedad.

Los científicos del Hospital General de Massachusetts comprobaron que aumentar los niveles de clusterina protege contra la acumulación de placas amiloides y la degeneración de las sinapsis, características del Alzheimer. Este hallazgo abre la puerta al desarrollo de nuevos tratamientos personalizados, adaptados a la respuesta genética de cada paciente y complementarios a las terapias ya disponibles.

Alzheimer | iStock

Los resultados, publicados en la revista Neuron, también apuntan que la clusterina podría ser beneficiosa frente a otras enfermedades cerebrales relacionadas con la edad, ya que ayuda a reducir la inflamación y mejora la resiliencia del cerebro. Los ensayos incluyeron tejidos cerebrales de más de 700 participantes, además de modelos celulares y animales, lo que refuerza la solidez de los datos.

Para los expertos, este descubrimiento supone un avance en la lucha contra el Alzheimer, una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y para la que aún no existe una cura definitiva.