Menos plazas y más recargos: así será la próxima temporada del Imserso

El programa de turismo social del Imserso, una de las opciones más demandadas por los jubilados españoles, afronta la temporada 2025-2026 con cambios significativos. La reducción de plazas, junto con nuevos suplementos en el precio, complica el acceso de miles de pensionistas a estos viajes subvencionados, especialmente en regiones con alta demanda como Baleares.

El recorte de 7.056 plazas respecto al año anterior deja la oferta en 879.213, una cifra insuficiente ante el creciente interés. En comunidades como las Islas Baleares, la situación es más crítica: en la última campaña solo el 12,5% de los acreditados consiguió viajar, dejando fuera a más de 80.000 solicitantes. Este desequilibrio entre oferta y demanda genera preocupación entre agencias y usuarios, que prevén una temporada marcada por la saturación.

Pareja paseando por la playa | iStock

A esta reducción se suman dos recargos de 100 euros cada uno: uno para quienes viajen en temporada alta y otro para los que reserven más de un viaje. Estas medidas, que pueden duplicar el coste final, han sido duramente criticadas por agencias y asociaciones, al considerar que penalizan a los jubilados más activos y limitan la accesibilidad del programa.

Como contrapeso, el Gobierno ha anunciado una tarifa social de 50 euros destinada a 7.447 plazas específicas para pensionistas con menores recursos, especialmente aquellos con pensiones no contributivas. Sin embargo, el reto sigue siendo garantizar que el Imserso mantenga su función original: ofrecer oportunidades de turismo accesible para todos los mayores y no solo para una minoría con más capacidad económica o rapidez en la inscripción.