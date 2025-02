¿Prescriben las deudas con Hacienda?

Aunque puedas pensar que es imposible que una deuda con la propia administración pueda prescribir, lo cierto es que si puede. Hacienda dispone de 4 años para solicitar o reclamar esa deuda, si en el plazo de este tiempo no ha determinado la deuda y no ha exigido el pago de las deudas tributarias liquidadas o autoliquidadas, estas pueden prescribir. En los casos más graves de deuda, este tiempo puede ampliarse a 5 o 10 años, aunque ya se suelen considerar delitos fiscales e incluso pueden llevar penas de cárcel en caso de no resolverse.

No obstante, esto no significa que esta desaparezca milagrosamente, ya que en realidad cada vez que la Agencia Tributaria haga una nueva reclamación de la deuda esta volverá a estar en activo y todo el proceso volverá a iniciarse, por lo que no pagar la deuda no es una opción.

Aunque al principio la Administración deje un tiempo suficiente para que esta deuda se pague de forma voluntaria, si esta sigue impagada comenzará a utilizar otras vías posibles para el pago pudiendo llegar a embargarse los bienes que se tengan.

Si hubiera un caso de insolvencia, la deuda tampoco se olvida, se queda como en pausa, hasta que el afectado pueda hacer frente al pago.

Ley Segunda Oportunidad

No obstante, existe una ley para casos muy extremos y que cumplen ciertos requisitos que se conoce como Ley de Segunda Oportunidad. Es un mecanismo al que se pueden coger personas insolventes, aunque deben cumplir algunas características para que esta pueda ser aprobada, de conseguirlo si podría ser perdonada .