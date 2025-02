Ventajas fiscales para mayores de 65 años en la declaración de la renta

Todos los años los contribuyentes deben cumplir con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que se suele realizar con la Declaración del Renta anualmente. Aunque algunos jubilados pueden estar exentos de no tener que realizarla si no llegan al umbral mínimo, es decir, que sus ingresos anuales no llegan a los 22.000 euros, si los superan si deben hacer la declaración como todos los demás, no obstante, ser mayor de 65 años también tiene ciertas ventajas a la hora de hacer la declaración.

Vivienda

Si eres mayor de 65 años y estás pensando en vender tu casa, estarás exento del impuesto de las ganancias patrimoniales, por lo que no tendrás que declarar las ganancia obtenida. Por otro lado, si estás de alquiler (aunque esto varía según la Comunidad Autónoma) puedes obtener hasta un 10% de deducción en lo que se ha abonado de alquiler siempre que no se supere la base imponible de los 24.107,20 euros anuales.

En el caso de optar por hacer una hipoteca inversa, estos ingresos tampoco se considerarán rentas fiscales.

Negocio

Si te vas a jubilar o ya te has jubilado y ha llegado la hora de traspasar tu negocio, si el negocio es familiar y se hace mediante una donación esta no está sujeta al IRPF.

Deducciones autonómicas y estatales

Dependiendo de la Comunidad Autónoma puedes obtener ciertas ventajas fiscales específicas, un ejemplo es Canarias que algunos mayores pueden tener hasta 120 euros de deducción fiscal, aunque habría que investigar cada caso y cada comunidad. En el caso estatal si tienes algún tipo de ayuda con más de 65 años siendo algún subsidio o una ayuda concreta no suelen tener cargas fiscales para tributar.

Plan de pensiones

Si has realizado un plan de pensiones durante varios años y vas a empezar a utilizarlo tienes dos formas de rescatarlo, como capital o prestación periódica, si lo haces como capital, es decir que te dan todo el dinero a la vez pueden llegar a aplicarte una deducción hasta de un 40% en las aportaciones realizadas antes de 2007. Sin embargo, si lo solicitas como prestación periódica, esta se considera como rendimiento del trabajo y tributa según el tipo impositivo que corresponda.