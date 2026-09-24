El etiquetado de los productos será más estricto desde este domingo para ayudar al consumidor a elegir mejor

Este domingo entra en vigor en la Unión Europea la Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, conocida como EmpCo, una normativa que cambia la forma en que los productos comunican su impacto ambiental y que tiene como principal objetivo que los consumidores puedan tomar decisiones de compra mejor informadas.

La directiva implica, además, que los consumidores de toda la UE empezarán a ver un aviso obligatorio sobre sus derechos de garantía legal en los puntos de venta, tanto físicos como en línea, así como una nueva etiqueta específica para aquellos productos cuya garantía de durabilidad supere el periodo estándar de dos años. La Comisión Europea sostiene que estas medidas buscan ayudar a los consumidores a elegir con mejor criterio y favorecer la demanda de productos más duraderos, dentro del impulso comunitario a la economía circular.

Adiós a las etiquetas ambientales sin justificar

Uno de los cambios más visibles para el consumidor llegará en el propio etiquetado de los productos. A partir de ahora, expresiones genéricas como "eco", "bio", "verde", "sostenible" o "respetuoso con el medioambiente" ya no podrán utilizarse libremente en las etiquetas: según EmpCo, estas afirmaciones quedarán prohibidas si no van acompañadas de evidencias sólidas y con base científica, que además deberán estar disponibles para el consumidor en el mismo soporte donde se haga esa declaración, ya sea en el propio etiquetado, en la web del producto o en su publicidad.

El objetivo de esta exigencia es que la información que aparece en el etiquetado sea verificable y comparable entre productos, reduciendo los mensajes ambiguos que puedan inducir a error sobre el impacto real de lo que se está comprando. Esto resulta especialmente relevante en categorías de gran volumen de compra, donde el consumidor suele decidir en cuestión de segundos guiándose, en buena medida, por lo que indica la etiqueta.

Etiquetas de "neutralidad climática" bajo lupa

La nueva normativa también restringe las afirmaciones que aparecen en etiquetas y envases sugiriendo un impacto climático reducido basándose únicamente en la compra de créditos de carbono o en compensaciones de emisiones ajenas al propio proceso de fabricación. En la práctica, quedan prohibidos mensajes de tipo "neutro en carbono" o "net zero" en el etiquetado cuando el argumento central sea la compensación, y no una reducción demostrable de las emisiones vinculadas a la fabricación, el transporte o el uso del producto.

La UE enmarca esta medida en el combate contra prácticas que considera engañosas para el consumidor, al entender que estas etiquetas pueden interpretarse como una eliminación real del impacto climático del producto, cuando en realidad se trata de mecanismos de compensación externos cuya efectividad puede variar.

Solo valdrán los sellos ecológicos con certificación independiente

Otra de las novedades que afectará directamente al etiquetado es el veto a los logotipos o sellos ambientales diseñados por las propias empresas para sus envases, salvo que se apoyen en un sistema de certificación independiente y acreditado, o en un esquema autorizado por las autoridades públicas. Según la directiva, la proliferación de distintivos propios dificultaba que el consumidor pudiera diferenciar entre certificaciones reconocidas y símbolos creados con fines puramente de marketing.

Con esta restricción, EmpCo pretende que las etiquetas ecológicas que vea el consumidor en los productos resulten más fiables, reduciendo la confusión y elevando el nivel de exigencia de las acreditaciones ambientales a sistemas de verificación externos o supervisados por organismos públicos.

Las promesas de futuro también deberán acreditarse

La directiva añade también requisitos para las declaraciones sobre objetivos ambientales futuros que las empresas incluyan en su comunicación con el consumidor. A partir de ahora, cualquier promesa sobre metas de sostenibilidad a varios años deberá ir acompañada de un plan de ejecución realista, con objetivos intermedios medibles y sometidos a verificación externa periódica.

La intención de esta medida es evitar anuncios genéricos sobre compromisos a largo plazo sin una hoja de ruta concreta, y exigir a las empresas que aporten información específica sobre cómo piensan alcanzar esas metas, en qué plazos y bajo qué controles, de manera que el consumidor pueda contar con datos verificables a la hora de decidir qué productos comprar.