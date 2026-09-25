El 95 % de los europeos considera clave la agricultura y el mundo rural para el futuro de la UE

El 95 % de los europeos considera que la agricultura y las zonas rurales son importantes para el futuro de Europa, mientras que el 93 % ve crucial garantizar un suministro estable de alimentos dentro de la Unión. Así lo refleja el último Eurobarómetro publicado este martes por la Comisión Europea, que muestra además un amplio respaldo a la Política Agrícola Común (PAC): siete de cada diez encuestados están convencidos de que esta política beneficia al conjunto de la ciudadanía.

Aunque la mayoría de los europeos percibe que la seguridad alimentaria ha mejorado o se ha mantenido estable durante la última década, más de nueve de cada diez reconocen el impacto que los fenómenos meteorológicos extremos pueden tener sobre el abastecimiento de alimentos.

Calidad, origen y proximidad, criterios clave a la hora de comprar

La encuesta revela que la calidad y la procedencia se encuentran entre los principales criterios que manejan los europeos a la hora de elegir qué alimentos comprar. Por primera vez, el Eurobarómetro ha preguntado específicamente por la importancia de que estos productos tengan origen comunitario, un factor que casi ocho de cada diez encuestados califican de importante o muy importante.

A esto se suma que cerca de nueve de cada diez ciudadanos tienen en cuenta que los productos formen parte de cadenas de suministro cortas, que se elaboren conforme a estándares elevados de protección medioambiental y bienestar animal, y que cuenten con sellos de calidad reconocidos.

Una valoración positiva de los acuerdos comerciales

Los acuerdos comerciales de la Unión Europea también reciben una valoración positiva por parte de los ciudadanos, que destacan su papel a la hora de diversificar mercados y suministros agroalimentarios, impulsar las exportaciones europeas y promover en terceros países los estándares comunitarios en materia laboral, medioambiental y de bienestar animal. Al mismo tiempo, los europeos reclaman que se exijan requisitos elevados a los alimentos que se importan desde fuera de la Unión.

Precios asequibles y una renta justa para los agricultores

De cara al futuro, proporcionar alimentos seguros, saludables, sostenibles y de alta calidad aparece como el principal objetivo que los encuestados atribuyen a la política europea de agricultura y desarrollo rural. El 55 % sitúa entre sus prioridades garantizar precios razonables para los consumidores, mientras que el 53 % considera prioritario asegurar un nivel de vida justo para los productores.

A continuación se sitúan otras prioridades como mantener un suministro estable de alimentos en la UE, señalada por el 50 % de los encuestados; proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático, por el 47 %; asegurar una producción sostenible, por el 46 %; y generar crecimiento y empleo en las zonas rurales, por el 45 %.

Una valoración positiva de los resultados de la PAC

El sondeo recoge, además, una valoración positiva de los resultados obtenidos por la Política Agrícola Común. Un 92 % de los europeos considera que esta política contribuye a garantizar precios razonables para los consumidores y una gestión sostenible de los recursos naturales, mientras que un 91 % destaca su papel a la hora de reforzar la posición de los agricultores dentro de la cadena alimentaria.

Cerca del 85 % de los encuestados considera importante aumentar la competitividad del sector agrícola como una de las prioridades de la política agrícola europea, y más de dos tercios creen que la PAC está dando resultados en la protección del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático.