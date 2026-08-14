Estas son las fechas para cobrar la pensión de jubilación en agosto 2026

La pensión de jubilación suele cobrarse siempre en fechas similares, aunque el día concreto depende de la entidad bancaria en la que esté domiciliada. Aunque la Seguridad Social realiza el pago a mes vencido, entre los días 1 y 4 de cada mes, los bancos suelen adelantar el ingreso entre los días 22 y 26, siendo el 25 la fecha más habitual. No obstante, también influye que ese día coincida con un fin de semana o con un festivo.

La nómina de julio permite hacerse una idea del volumen de estas prestaciones. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se abonaron 10.517.634 pensiones a más de 9,5 millones de personas, con un gasto mensual de 14.431,9 millones de euros. La pensión media de jubilación alcanzó los 1.573,7 euros.

¿Cuándo se cobra la pensión en agosto de 2026?