La Oficina Española del Retorno se consolida como referencia para quienes planean volver a España

La Oficina Española del Retorno (OER), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha consolidado como un punto de referencia para los españoles residentes en el exterior que estudian regresar al a España.

El organismo ofrece información, orientación y asesoramiento para resolver las principales dudas relacionadas con el proceso de retorno, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior (Ley 40/2006).

Las consultas más frecuentes están relacionadas con las pensiones asistenciales para personas retornadas, que concentran más de la mitad de las peticiones, seguidas de las cuestiones sobre el certificado de emigrante retornado y las prestaciones por desempleo.

También, informa sobre sanidad, seguridad social, empleo, fiscalidad, homologación de títulos y escolarización, y deriva a los ciudadanos hacia la administración competente cuando se trata de trámites o ayudas que no gestiona directamente.

Planificación del regreso

La OER destaca la importancia de planificar el regreso con antelación, ya que cada retorno presenta circunstancias familiares, laborales y administrativas diferentes. Para facilitar este proceso, cuenta con la Guía del Retorno, que reúne información práctica sobre los principales trámites y procedimientos.

Además, aunque el correo electrónico continúa siendo el principal canal de contacto, la atención telefónica y presencial ha aumentado en los últimos años.