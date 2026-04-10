La OCU recuerda cómo evitar ser engañados durante la Campaña de la Renta

Desde el pasado 8 de abril se puede presentar de forma telemática el borrador de la declaración de la renta. Arranca así una época donde los ciberdelincuentes aprovechan para tratar de suplantar a la Agencia Tributaria y estafar a sus víctimas.

La Organización de Consumidores y Usarios ha compartido una serie de consejos para detectar operaciones fraudulentas de este tipo, es decir phishing o similares que traten de hacerse pasar por la AEAT.

No es la primera vez que la Agencia Tributaria se tiene que enfrentar a este tipo de suplantación, por ello, la OCU recomienda revisar bien toda la información que nos llegue.

En primer lugar, señala que la AEAT nunca pedirá datos personales o bancarios a través de un email, por lo tanto si te ha llegado un correo algo sospechoso donde te solicitan este tipo de información sospecha inmediatamente, además desconfía también de mensajes en los que te prometen algún tipo de devolución que no esperabas o si te urgen para que hagas determinadas operaciones. Son principales signos de alarma ante una estafa.

Otra de las señales más significativas son las faltas de ortografía, si detectas algunas en el mensaje que te han enviado desconfía. No obstante, los ciberdelincuentes cada vez lo trabajan más y las suplantaciones son de mayor calidad sin embargo, siempre revisa la URL, y si sigues con dudas lo mejor es verificar la información a través de una fuente oficial, es decir, la misma Agencia Tributaria, puedes hacerlo revisando tu duda a través de su web o llamando.

La OCU también recuerda que en caso de que la Agencia Tributaria tuviera que realizar una devolución, nunca lo haría a través de una tarjeta ni crédito ni de débito, irá directamente a una cuenta bancaria. Además en ningún caso cobran por los servicios, ya que es un servicio público.

Recuerda también que las gestiones de la Administración Pública suelen realizarse siempre a través de sistemas oficiales, que suelen requerir información como el sistema Cl@ve permanente o Cl@ve móvil, certificado digital o DNI electrónico. Por lo tanto, ante la sospecha desconfía.

Si finalmente crees que has sido engañado recuerda advertir a tu Banco, por si te pudieran sustraer dinero o has facilitado algún dato bancario, cambia las contraseñas, guarda las posibles pruebas y denúncialo ante la Guardia Civil o la Policía.