Hacienda actualizará en próximas semanas casillas de la Renta con deducciones de C-LM y Comunidad Valenciana

La Agencia Tributaria prevé actualizar en las próximas semanas algunas casillas de la Renta con las deducciones nuevas o modificadas convalidadas hace escasos días por la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, según han trasladado a Europa Press en fuentes de este organismo.

De acuerdo con la información adelantada por el diario económico Expansión, la Campaña de la Renta 2025 ha arrancado con varias deducciones --nuevas o modificadas-- de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana inoperativas.

Esto se debe a que dichas deducciones se han convalidado a escasos días de que empezase la Campaña --que se inició el 8 de abril-- y después de que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que se aprueban los modelos de declaración del IRPF para el ejercicio 2025, es decir, para la Campaña de la Renta de este año.

En concreto, Castilla-La Mancha ha aprobado deducciones nuevas en cuanto a la compra de primera vivienda y a los gastos de veterinario y vacunación para perros de asistencia. Además, ha modificado varias referidas al alquiler vivienda habitual para jóvenes, para familias numerosas y monoparentales y para discapacitados, entre otras.

Por su parte, la Comunidad Valenciana ha impulsado una nueva deducción sobre gastos para fomento y formación musical y ha modificado la deducción por gastos de salud y por gastos asociaciones al deporte y actividades saludables.

En la Comunidad Valenciana esos cambios o nuevas deducciones se publicaron los días 1 y 8 de abril, mientras que fue el día 30 de marzo cuando se hizo en el caso de Castilla-La Mancha. Lo ideal es que las comunidades saquen adelante sus deducciones antes de que termine el ejercicio o, en su caso, previamente a la publicación de la orden con los modelos de declaración de la Renta.

No hay ningún caso donde se hayan tardado tanto en publicar este tipo de deducciones, lo que sería algo excepcional de cara a esta Campaña de la Renta.

Ante este panorama, la Agencia Tributaria no ha podido implementar --de forma casi simultánea-- estos cambios, ya que es necesario actualizar todo el sistema de Renta Web y, en pleno arranque de la Campaña, es complicado dado que hay miles de personas de toda España accediendo a la plataforma para presentar sus declaraciones.

Con todo, fuentes de la Agencia Tributaria han confirmado a Europa Press que se prevé actualizar lo antes posible, en las próximas semanas, el sistema para que los contribuyentes de estas dos comunidades puedan beneficiarse de las deducciones.

En el caso de las nuevas deducciones aprobadas, se incluirá un apartado con el nombre 'otras deducciones' para que los contribuyentes puedan incluir las recientes deducciones.

Para las deducciones que han sido modificadas por las comunidades, ahora mismo los contribuyentes que intenten incluirlas verán un aviso específico --casilla inhabilitada temporalmente-- para que, por ahora, no la presenten hasta que se actualice.

Así, los contribuyentes de estas comunidades deben esperar a tener actualizado todo el sistema con las deducciones, pero, en caso de que hayan presentado la declaración sin incluirlas pese a tener derecho a ellas, tienen la posibilidad de rectificarla --hay un apartado para modificar una declaración ya presentada-- de forma rápida y sencilla.