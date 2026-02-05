La Guardia Civil alerta de una nueva campaña de suplantación de la Agencia Tributaria

La Guardia Civil ha dado el aviso, sobre una campaña de suplantación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a través de notificaciones por correo electrónico, con el objetivo de engañar a las víctimas para que faciliten sus credenciales de acceso a la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ).

La voz de alarma llegaba a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) que señalaba que se habían recibido varias notificaciones alertando de esta estafa de suplantación.

La estafa de phishing ha sido a través de correo electrónico donde los afectados recibían un supuesto correo de la AEAT donde se les pedía que revisaran una notificación electrónica de reclamación. Como todo este tipo de estafas, iba acompañada de un enlace fraudulento para acceder a la plataforma y supuestamente descargar la notificación.

Aunque el Incibe destaca la buena apariencia de este fraude al ser un correo electrónico bien redactado señala la falsedad del dominio (la url del correo electrónico) y que nada tiene que ver con el oficial de la agencia tributaria.

Los usuarios que hayan clicado el enlace y rellenado la información donde se pedía usuario y contraseña se encontrabas con páginas muy muy parecidas a las originales de la agencia tributaria de hecho, una vez rellenado los datos de acceso, la página volvía redirigir a la página legitima de la AEAT. Sin embargo, según señala el Incibe los criminales ya se habrían adueñado de los datos de acceso de las víctimas.

Por este motivo se recuerda que en este tipo de caso se ignore estos avisos no se clique ningún enlace y se contacte directamente con la fuente oficial.

Por otro lado, si crees que has podido ser víctima de esta estafa puedes ponerte en contacto con la Línea de Ayuda de Ciberseguridad llamando al 017, a través de whatsapp 900116117 o telegram @INCIBE017.