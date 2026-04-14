Los huevos (21,2 %) y la ternera (13,7 %), los alimentos que más se encarecieron en marzo

Los huevos y la carne de vacuno han sido los alimentos más afectados por la inflación en marzo, el primer mes de guerra en Irán, con subidas interanuales de precios del 21,2 % y del 13,7 %, respectivamente, según el índice de precios de consumo (IPC) publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han repuntado en marzo un 2,7 % frente a los del mismo mes de 2025 y un 1,2 % respecto a febrero.

La inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se modera cinco décimas frente al dato de febrero por las frutas frescas y los huevos, un dato que establece un mínimo desde hace un semestre, según la valoración del IPC del Ministerio de Economía.

Dentro de la evolución mensual, destaca la moderación en la cesta de la compra, entre la subida del 0,5 % del vacuno o del 0,6 % de las patatas y la bajada del 2,1 % del pescado frente a febrero, pese a que en marzo se cumplió el primer mes desde la invasión de Irán por Estados Unidos e Israel.

La inflación repuntó al 3,4 % en marzo por la subida de las gasolinas, que disparó los precios del transporte un 5,3 % interanual.

Los alimentos que más se encarecen y abaratan

Los huevos mantienen la tendencia de los últimos meses como los alimentos con más encarecimiento interanual; no obstante, el índice de marzo supone una moderación respecto al de febrero, en el que el IPC de estos productos fue del 30,1 %.

Otros alimentos con subidas interanuales destacadas han sido: la carne de vacuno (13,7 %), la carne de ovino (8 %) y el pescado fresco y congelado (6,7 %).

De las 24 rúbricas relacionadas con la alimentación, sólo han bajado en los últimos doce meses: las patatas y sus preparados (-1,2 %), los aceites y las grasas (-9,8 %) y el azúcar (-4,4 %).

Movimientos mensuales

Las variaciones de precios de los productos de la cesta de la compra frente a febrero son moderadas, pese a que marzo fue el primer mes desde el inicio del conflicto bélico por la invasión de Irán el 28 de febrero.

Aumentaron los de la carne de vacuno (+0,5 %) y los de las patatas (+0,6 %), mientras que las mayores bajadas correspondieron a los precios del pescado (-2,1 %) y del grupo del café, del cacao y de las infusiones (-1,3 %).