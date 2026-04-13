La hucha de las pensiones supera los 15.200 millones gracias al MEI

Según los datos de la Seguridad Social, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzó el pasado 31 de marzo 15.267 millones, el importe máximo que ha logrado en los últimos diez años.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social o también conocido como "La hucha de las pensiones" es un fondo de inversión creado en el año 2000 para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Un sistema que cada vez está más cuestionado debido a al cambio demográfico.

Las pensiones actuales se pagan gracias a la aportación de los trabajadores, debido a la mayor longevidad, cada vez hay más personas mayores con derecho a pensiones de jubilación, sin embargo, el número de trabajadores que pueden aportar para esas pensiones es cada vez menor. Ante este creciente problema de una población más envejecida y una natalidad muy baja, se creo el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), una cotización extra que tendrán que pagar todos los trabajadores independientemente de su régimen, es decir, por cuenta ajena, autónomos e incluso en situaciones de desempleo. También las empresas y será obligatorio durante los años que abarcan de 2023 a 2033.

Desde su puesta en marcha, esta "hucha" ha ido llenándose. Borja Suárez, el secretario de Estado de la Seguridad Social y las Pensiones señalaba el pasado viernes que "la salud del Fondo de Reserva de la Seguridad Social es un buen indicador de la sostenibilidad de nuestro Sistema. Las medidas que estamos aprobando están funcionando. Prueba de ello es el aumento que ha experimentado la conocida hucha de las pensiones, que cuenta con más de 13.000 millones de euros adicionales respecto a 2019".

Solo en los meses que llevamos de 2026, el MEI ha generado un valor de 1.162,23 millones de euros para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Este pasado 31 de marzo, se llegaba a los 15.267 millones, su máximo en 10 años tal y como apuntaban desde el Gobierno.