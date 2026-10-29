Las hipotecas sobre vivienda alcanzan un importe medio récord de 181.285 euros

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en agosto fue de 33.841, un 2,3 % más que en el mismo mes de 2025, con lo que se retoma la senda alcista que se interrumpió en julio. Así lo reflejan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El importe medio, el más alto de la serie histórica

El importe medio de estas operaciones ascendió a 181.285 euros, el más elevado de la serie histórica, tras crecer un 7,7 %. El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas con anterioridad, aumentó un 9 %.

Tipo de interés y plazo

Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio fue del 3,08 % y el plazo medio, de 26 años. El 35,9 % de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 64,1 %, a tipo fijo. Al inicio, el tipo de interés medio fue del 2,95 % para las de tipo variable y del 3,16 % para las de tipo fijo.

Más hipotecas con cambios en sus condiciones

Las hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad aumentaron un 10,7 % en agosto en tasa anual. Las novaciones, es decir, las modificaciones con la misma entidad financiera, se redujeron un 18,8 %, y las subrogaciones al acreedor, cuando cambia de entidad, un 2,7 %. Por el contrario, las subrogaciones al deudor, cuando cambia el titular, aumentaron un 95 %.

El INE destaca que el 84 % de las 8.909 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Extremadura, Navarra y Comunitat Valenciana, a la cabeza

Por comunidades autónomas, las que registraron mayores aumentos en la tasa de variación anual del número de hipotecas sobre viviendas en agosto fueron Extremadura (41,8 %), la Comunidad Foral de Navarra (23,2 %) y la Comunidad Valenciana (11,8 %). En el otro extremo, los mayores descensos se dieron en La Rioja (27,7 %), Baleares (21,8 %) y la Comunidad de Madrid (5,8 %).